Высота 1 [мм] 17,5 Высота 2 [мм] 19 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть сальник 155x190x17 5 19 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014852B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник 155x190x17 5 19, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.