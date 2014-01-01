Высота 1 [мм] 7 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения переменное кручение Сторона установки Двигатель

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