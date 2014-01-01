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Сальник 35х62х7 привода ТНВД SCANIA-3/4 артикул 12014830B CORTECO в Алматы

12014830B CORTECO Сальник 35х62х7 привода ТНВД SCANIA-3/4
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014830B
Наименование Сальник 35х62х7 привода ТНВД SCANIA-3/4
Внутренний диаметр 1(мм) 35
Наружный диаметр 1 [мм] 62
Высота 1 [мм] 7
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения переменное кручение
Сторона установки Двигатель
Если вы хотите купить сальник 35х62х7 привода ТНВД Скания-3/4, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014830B. У данной детали есть аналоги с номерами: 041153, 110430, 1109870, 12014830, 21794, 228109, 310951. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник 35х62х7 привода ТНВД SCANIA-3/4 производителя CORTECO с артикулом 12014830B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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