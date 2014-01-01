Высота 1 [мм] 8 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник SCA 42х72х8 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014829B. У данной детали есть аналоги с номерами: 1109871, 111031, 12014829, 14829, 15075000, 812513610. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник SCA 42х72х8, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.