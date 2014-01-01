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Сальник SCA 42х72х8 артикул 12014829B CORTECO в Алматы

12014829B CORTECO Сальник SCA 42х72х8
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014829B
Наименование Сальник SCA 42х72х8
Внутренний диаметр 1(мм) 42
Наружный диаметр 1 [мм] 72
Высота 1 [мм] 8
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения переменное кручение
Запчасть сальник SCA 42х72х8 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014829B. У данной детали есть аналоги с номерами: 1109871, 111031, 12014829, 14829, 15075000, 812513610. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник SCA 42х72х8, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник SCA 42х72х8 производителя CORTECO с артикулом 12014829B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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