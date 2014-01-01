Высота 1 [мм] 10 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения переменное кручение Сторона установки Двигатель

Запчасть Сальник SCA 30х47х10 7 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014828B. У данной детали есть аналоги с номерами: 110431, 12014828, 1109869, 208302, 110603003570, 124101, 09955. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.