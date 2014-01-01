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Сальник рулевой колонки Вольво ФЛ 26*37*7/8 мм артикул 12014826B CORTECO в Алматы

12014826B CORTECO Сальник рулевой колонки Вольво ФЛ 26*37*7/8 мм
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014826B
Наименование Сальник рулевой колонки Вольво ФЛ 26*37*7/8 мм
Внутренний диаметр 1(мм) 26
Наружный диаметр 1 [мм] 37
Высота 1 [мм] 7
Высота 2 [мм] 7,5
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник рулевой колонки Вольво ФЛ 26*37*7/8 мм производителя CORTECO с артикулом 12014826B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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