Высота 1 [мм] 12 Высота 2 [мм] 20 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения правое кручение

Запчасть Сальник VOL 80x130.2x12mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014745B. У данной детали есть аналоги с номерами: 159288, 232200, 588016, 88530280, 12014745, 1522895. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.