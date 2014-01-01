Высота 1 [мм] 12 Высота 2 [мм] 20 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения правое кручение Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник хвостовика редуктора !S! 80x150x12 20 FPM RD EV85 DC+ представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014744B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014744B, 34724, 235058, 588008, 88170323, 12014744, 1522894. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика редуктора !S! 80x150x12 20 FPM RD EV85 DC+ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.