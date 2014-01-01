Высота 1 [мм] 13 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения переменное кручение Сторона установки Ведущий мост

Запчасть сальник хвостовика редуктора представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014743B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник хвостовика редуктора, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.