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Сальник хвостовика редуктора артикул 12014743B CORTECO в Алматы

12014743B CORTECO Сальник хвостовика редуктора
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014743B
Наименование Сальник хвостовика редуктора
Внутренний диаметр 1(мм) 72
Наружный диаметр 1 [мм] 105
Высота 1 [мм] 13
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения переменное кручение
Сторона установки Ведущий мост
Запчасть сальник хвостовика редуктора представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014743B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник хвостовика редуктора, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник хвостовика редуктора производителя CORTECO с артикулом 12014743B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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