Высота 1 [мм] 12 Высота 2 [мм] 19 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

Запчасть сальник ступицы передней Вольво B12 110*140*12/21 12014742B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014742B. У данной детали есть аналоги с номерами: 07061, 1089552, 110604003570, 12014742, 12014742, 12014742B, 22200003000. Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы передней Вольво B12 110*140*12/21 12014742B, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.