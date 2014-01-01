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Сальник ступицы передней Volvo B12 110*140*12/21 12014742B артикул 12014742B CORTECO в Алматы

12014742B CORTECO Сальник ступицы передней Volvo B12 110*140*12/21 12014742B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014742B
Наименование Сальник ступицы передней Volvo B12 110*140*12/21 12014742B
Внутренний диаметр 1(мм) 110
Наружный диаметр 1 [мм] 140
Высота 1 [мм] 12
Высота 2 [мм] 19
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Запчасть сальник ступицы передней Вольво B12 110*140*12/21 12014742B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014742B. У данной детали есть аналоги с номерами: 07061, 1089552, 110604003570, 12014742, 12014742, 12014742B, 22200003000. Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы передней Вольво B12 110*140*12/21 12014742B, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы передней Volvo B12 110*140*12/21 12014742B производителя CORTECO с артикулом 12014742B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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