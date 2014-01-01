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Сальник ступицы задней 145x175x14 MB 12014740B артикул 12014740B CORTECO в Алматы

12014740B CORTECO Сальник ступицы задней 145x175x14 MB 12014740B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014740B
Наименование Сальник ступицы задней 145x175x14 MB 12014740B
Внутренний диаметр 1(мм) 145
Наружный диаметр 1 [мм] 175
Высота 1 [мм] 14
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник ступицы задней 145x175x14 Мерседес 12014740B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014740B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014740B, 06562890335, 0139976447, A0169975647, 420238, 811391, 768065. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задней 145x175x14 Мерседес 12014740B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы задней 145x175x14 MB 12014740B производителя CORTECO с артикулом 12014740B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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