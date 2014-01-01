Высота 1 [мм] 14 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник ступицы задней 145x175x14 Мерседес 12014740B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014740B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014740B, 06562890335, 0139976447, A0169975647, 420238, 811391, 768065. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задней 145x175x14 Мерседес 12014740B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.