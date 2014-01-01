Высота 1 [мм] 13 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Сторона установки Задний мост

Запчасть Сальник Мерседес 145x175x13 ступицы представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014739B. У данной детали есть аналоги с номерами: 56170203, 813511200, VKS6181, 06562890334, 0139975947, 0139979447, 360104. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.