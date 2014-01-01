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Сальник ступицы Scania 112*136,8/131*7,5/10,5 артикул 12014734B CORTECO в Алматы

12014734B CORTECO Сальник ступицы Scania 112*136,8/131*7,5/10,5
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014734B
Наименование Сальник ступицы Scania 112*136,8/131*7,5/10,5
Внутренний диаметр 1(мм) 112
Наружный диаметр 1 [мм] 136,8
Наружный диаметр 2 [мм] 131
Высота 1 [мм] 7,5
Высота 2 [мм] 10,5
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Сторона установки Ведущий мост
Запчасть сальник ступицы Скания 112*136 8 131*7/5 10 5 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014734B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014734B, 09861, 19019112, 117014, 586781, 12014734, 297999. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы Скания 112*136 8 131*7/5 10 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы Scania 112*136,8/131*7,5/10,5 производителя CORTECO с артикулом 12014734B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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