|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12014734B
|Наименование
|Сальник ступицы Scania 112*136,8/131*7,5/10,5
|Внутренний диаметр 1(мм)
|112
|Наружный диаметр 1 [мм]
|136,8
|Наружный диаметр 2 [мм]
|131
|Высота 1 [мм]
|7,5
|Высота 2 [мм]
|10,5
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Сторона установки
|Ведущий мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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