Наружный диаметр 2 [мм] 131 Высота 1 [мм] 7,5 Высота 2 [мм] 10,5 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Сторона установки Ведущий мост

Запчасть сальник ступицы Скания 112*136 8 131*7/5 10 5 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014734B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014734B, 09861, 19019112, 117014, 586781, 12014734, 297999. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы Скания 112*136 8 131*7/5 10 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.