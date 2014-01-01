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Сальник RVI 100x125x13mm артикул 12014731B CORTECO в Алматы

12014731B CORTECO Сальник RVI 100x125x13mm
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014731B
Наименование Сальник RVI 100x125x13mm
Сторона установки передний мост
Внутренний диаметр 1(мм) 100
Наружный диаметр 1 [мм] 125
Высота 1 [мм] 13
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения переменное кручение
Запчасть Сальник Рено 100x125x13mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014731B. У данной детали есть аналоги с номерами: 110601909360, A0069979346, 0069979346, 06562890009, 307955, VKS6175, T190936. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник RVI 100x125x13mm производителя CORTECO с артикулом 12014731B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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