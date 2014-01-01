Наружный диаметр 1 [мм] 125 Высота 1 [мм] 13 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения переменное кручение

Запчасть Сальник Рено 100x125x13mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014731B. У данной детали есть аналоги с номерами: 110601909360, A0069979346, 0069979346, 06562890009, 307955, VKS6175, T190936. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.