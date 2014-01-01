|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12014729B
|Наименование
|Сальник коленвала Ивеко Дейли передний 70х90х10 мм
|Сторона установки
|передняя сторона
|Внутренний диаметр 1(мм)
|70
|Наружный диаметр 1 [мм]
|90
|Наружный диаметр 2 [мм]
|108
|Высота 1 [мм]
|10
|Высота 2 [мм]
|21,6
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с монтажной оболочкой
|Тип кручения
|переменное кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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