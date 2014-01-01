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Сальник коленвала Ивеко Дейли передний 70х90х10 мм артикул 12014729B CORTECO в Алматы

12014729B CORTECO Сальник коленвала Ивеко Дейли передний 70х90х10 мм
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014729B
Наименование Сальник коленвала Ивеко Дейли передний 70х90х10 мм
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 70
Наружный диаметр 1 [мм] 90
Наружный диаметр 2 [мм] 108
Высота 1 [мм] 10
Высота 2 [мм] 21,6
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой
Тип кручения переменное кручение

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала Ивеко Дейли передний 70х90х10 мм производителя CORTECO с артикулом 12014729B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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