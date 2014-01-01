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Сальник распредвала 55x70x8 FPM 8140/44; DUCATO; Daily; RVI Master; PEUGEOT BOXER артикул 12014728B CORTECO в Алматы

12014728B CORTECO Сальник распредвала 55x70x8 FPM 8140/44; DUCATO; Daily; RVI Master; PEUGEOT BOXER
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014728B
Наименование Сальник распредвала 55x70x8 FPM 8140/44; DUCATO; Daily; RVI Master; PEUGEOT BOXER
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 55
Наружный диаметр 1 [мм] 70
Высота 1 [мм] 8
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой
Тип кручения переменное кручение
Запчасть сальник распредвала 55x70x8 FPM 8140/44; DUCATO; Daily; Рено Master; PEUGEOT BOXER представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014728B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014728B, 15026700, 15120, 7701035740, 5030710380, 98454039, 5030318600. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник распредвала 55x70x8 FPM 8140/44; DUCATO; Daily; Рено Master; PEUGEOT BOXER на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник распредвала 55x70x8 FPM 8140/44; DUCATO; Daily; RVI Master; PEUGEOT BOXER производителя CORTECO с артикулом 12014728B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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