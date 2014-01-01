Наружный диаметр 1 [мм] 70 Высота 1 [мм] 8 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник распредвала 55x70x8 FPM 8140/44; DUCATO; Daily; Рено Master; PEUGEOT BOXER представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014728B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014728B, 15026700, 15120, 7701035740, 5030710380, 98454039, 5030318600. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник распредвала 55x70x8 FPM 8140/44; DUCATO; Daily; Рено Master; PEUGEOT BOXER на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.