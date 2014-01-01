Высота 1 [мм] 10 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой

Запчасть сальник 50x70x10 FPM 8140/44; DUCATO; Daily; Рено Master/Trafic универсальный двигатель трансмис представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014726B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014726B, 419660, 98451055, 98454043, 98454045, 12014726, 12015093. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 50x70x10 FPM 8140/44; DUCATO; Daily; Рено Master/Trafic универсальный двигатель трансмис на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.