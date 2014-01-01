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Сальник коленвала передний IVECO 70x90x10 120 147 00B CORTECO артикул 12014700B CORTECO в Алматы

12014700B CORTECO Сальник коленвала передний IVECO 70x90x10 120 147 00B CORTECO
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014700B
Наименование Сальник коленвала передний IVECO 70x90x10 120 147 00B CORTECO
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 70
Наружный диаметр 1 [мм] 90
Высота 1 [мм] 10
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения правое кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник коленвала передний Ивеко 70x90x10 120 147 00B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 120 147 00B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014700B, 12031043B, 98467211, 3385, 98454051, 11478, 5030603300. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала передний Ивеко 70x90x10 120 147 00B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала передний IVECO 70x90x10 120 147 00B CORTECO производителя CORTECO с артикулом 12014700B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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