Наружный диаметр 1 [мм] 90 Высота 1 [мм] 10 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения правое кручение Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник коленвала передний Ивеко 70x90x10 120 147 00B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 120 147 00B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014700B, 12031043B, 98467211, 3385, 98454051, 11478, 5030603300. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала передний Ивеко 70x90x10 120 147 00B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.