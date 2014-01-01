|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12014671
|Наименование
|Уплотнительное кольцо, стержень клапана
|Внутренний диаметр 1(мм)
|7
|Наружный диаметр 1 [мм]
|9,8
|Наружный диаметр 2 [мм]
|13,2
|Высота 1 [мм]
|9,7
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Сторона установки
|Сторона впуска, на стороне выпуска
|для оригинального номера
|027109675
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Уплотнительное кольцо, стержень клапана производителя CORTECO с артикулом 12014671 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита