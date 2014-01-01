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Сальник ступицы Ивеко Стралис 60*77*12/14 мм 12014618B артикул 12014618B CORTECO в Алматы

12014618B CORTECO Сальник ступицы Ивеко Стралис 60*77*12/14 мм 12014618B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014618B
Наименование Сальник ступицы Ивеко Стралис 60*77*12/14 мм 12014618B
Внутренний диаметр 1(мм) 60
Наружный диаметр 1 [мм] 77
Высота 1 [мм] 12
Высота 2 [мм] 14
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы Ивеко Стралис 60*77*12/14 мм 12014618B производителя CORTECO с артикулом 12014618B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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