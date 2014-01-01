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Сальник вала КПП, 12014616B Corteco артикул 12014616B CORTECO в Алматы

12014616B CORTECO Сальник вала КПП, 12014616B Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014616B
Наименование Сальник вала КПП, 12014616B Corteco
Внутренний диаметр 1(мм) 25
Наружный диаметр 1 [мм] 35
Высота 1 [мм] 7
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Сторона установки Ведущий мост
Запчасть сальник вала КПП 12014616B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014616B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014616B, 09881, 110603003580, 114087, 12014616, 329638, 81965010521. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала КПП 12014616B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник вала КПП, 12014616B Corteco производителя CORTECO с артикулом 12014616B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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