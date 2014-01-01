Высота 1 [мм] 7 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Сторона установки Ведущий мост

Запчасть сальник вала КПП 12014616B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014616B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014616B, 09881, 110603003580, 114087, 12014616, 329638, 81965010521. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала КПП 12014616B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.