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Сальник КПП 68*80*8 G770/772/GS771/772/GR-GRE870/871 Scania 2/3 серия, 12014609B артикул 12014609B CORTECO в Алматы

Сальник КПП 68*80*8 G770/772/GS771/772/GR-GRE870/871 Scania 2/3 серия, 12014609B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014609B
Наименование Сальник КПП 68*80*8 G770/772/GS771/772/GR-GRE870/871 Scania 2/3 серия, 12014609B
Внутренний диаметр 1(мм) 68
Наружный диаметр 1 [мм] 80
Высота 1 [мм] 8
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Запчасть сальник КПП 68*80*8 G770/772/GS771/772/GR-GRE870/871 Скания 2/3 серия 12014609B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014609B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014609B, 124500, 74530241, 12014609, 315022. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КПП 68*80*8 G770/772/GS771/772/GR-GRE870/871 Скания 2/3 серия 12014609B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник КПП 68*80*8 G770/772/GS771/772/GR-GRE870/871 Scania 2/3 серия, 12014609B производителя CORTECO с артикулом 12014609B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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