Высота 1 [мм] 8 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть сальник КПП 68*80*8 G770/772/GS771/772/GR-GRE870/871 Скания 2/3 серия 12014609B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014609B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014609B, 124500, 74530241, 12014609, 315022. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КПП 68*80*8 G770/772/GS771/772/GR-GRE870/871 Скания 2/3 серия 12014609B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.