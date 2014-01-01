|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12014609B
|Наименование
|Сальник КПП 68*80*8 G770/772/GS771/772/GR-GRE870/871 Scania 2/3 серия, 12014609B
|Внутренний диаметр 1(мм)
|68
|Наружный диаметр 1 [мм]
|80
|Высота 1 [мм]
|8
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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