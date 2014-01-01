|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12014607B
|Наименование
|Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач
|Внутренний диаметр 1(мм)
|42
|Наружный диаметр 1 [мм]
|52
|Высота 1 [мм]
|8
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Тип кручения
|правое кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач производителя CORTECO с артикулом 12014607B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита