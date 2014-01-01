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Сальник ступицы задней 140x170x14мм; 140x170x14 ACM B2BASLDRW артикул 12014601B CORTECO в Алматы

12014601B CORTECO Сальник ступицы задней 140x170x14мм; 140x170x14 ACM B2BASLDRW
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014601B
Наименование Сальник ступицы задней 140x170x14мм; 140x170x14 ACM B2BASLDRW
Сторона установки Задний мост
Внутренний диаметр 1(мм) 140
Наружный диаметр 1 [мм] 170
Высота 1 [мм] 14
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения переменное кручение
Запчасть сальник ступицы задней 140x170x14мм; 140x170x14 ACM B2BASLDRW представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014601B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014601B, 105481, 105511, 40100660, 40100663, 012014601, 12014601. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задней 140x170x14мм; 140x170x14 ACM B2BASLDRW на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы задней 140x170x14мм; 140x170x14 ACM B2BASLDRW производителя CORTECO с артикулом 12014601B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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