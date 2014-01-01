Наружный диаметр 1 [мм] 170 Высота 1 [мм] 14 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник ступицы задней 140x170x14мм; 140x170x14 ACM B2BASLDRW представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014601B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014601B, 105481, 105511, 40100660, 40100663, 012014601, 12014601. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задней 140x170x14мм; 140x170x14 ACM B2BASLDRW на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.