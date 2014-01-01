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Уплотнительное кольцо, стержень клапана артикул 12014586 CORTECO в Алматы

12014586 CORTECO Уплотнительное кольцо, стержень клапана
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014586
Наименование Уплотнительное кольцо, стержень клапана
Внутренний диаметр 1(мм) 7
Наружный диаметр 1 [мм] 10
Наружный диаметр 2 [мм] 13,5
Высота 1 [мм] 8,5
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
для оригинального номера 0000534158

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо, стержень клапана производителя CORTECO с артикулом 12014586 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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