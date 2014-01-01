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Колпачок маслосъемный. 12x(15,7)16/20x15 MB OM 401 - OM 443, D2866/D2876LF02, 12014525, Corteco артикул 12014525 CORTECO в Алматы

12014525 CORTECO Колпачок маслосъемный. 12x(15,7)16/20x15 MB OM 401 - OM 443, D2866/D2876LF02, 12014525, Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014525
Наименование Колпачок маслосъемный. 12x(15,7)16/20x15 MB OM 401 - OM 443, D2866/D2876LF02, 12014525, Corteco
Внутренний диаметр 1(мм) 12
Наружный диаметр 1 [мм] 16
Наружный диаметр 2 [мм] 20
Высота 1 [мм] 15
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Сторона установки Сторона впуска, на стороне выпуска
Запчасть колпачок маслосъемный. 12x(15 7)16 20x15 Мерседес OM 401 OM 443 D2866 D2876LF02 12014525 Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014525. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014525, 51049020028, 5031931200, 4220530196, 702309610, 562297, PB224. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колпачок маслосъемный. 12x(15 7)16 20x15 Мерседес OM 401 OM 443 D2866 D2876LF02 12014525 Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колпачок маслосъемный. 12x(15,7)16/20x15 MB OM 401 - OM 443, D2866/D2876LF02, 12014525, Corteco производителя CORTECO с артикулом 12014525 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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