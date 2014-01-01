|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12014525
|Наименование
|Колпачок маслосъемный. 12x(15,7)16/20x15 MB OM 401 - OM 443, D2866/D2876LF02, 12014525, Corteco
|Внутренний диаметр 1(мм)
|12
|Наружный диаметр 1 [мм]
|16
|Наружный диаметр 2 [мм]
|20
|Высота 1 [мм]
|15
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Сторона установки
|Сторона впуска, на стороне выпуска
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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