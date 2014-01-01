Высота 1 [мм] 10 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Тип кручения левой кручение Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть Сальник VOL 29х50х10/7mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014476B. У данной детали есть аналоги с номерами: 212122, 812485810, 204580, 88170204, 1201580, 1204580, 941580. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.