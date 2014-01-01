Наружный диаметр 1 [мм] 160 Высота 1 [мм] 15 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник ступицы передней 125x160x15 Скания 12014463B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014463B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014463B, 42031684, 117011, 09905, 12014463, 375086, 1205086. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы передней 125x160x15 Скания 12014463B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.