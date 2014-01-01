Наружный диаметр 2 [мм] 192,5 Высота 1 [мм] 30 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник задней ступицы Вольво 168x192 5x30 32 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014437B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014437B, 944666, 2144510, 6884308, 12014351B, 88170244, 522880. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник задней ступицы Вольво 168x192 5x30 32 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.