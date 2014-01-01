Высота 1 [мм] 13 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения левой кручение Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник КПП 65*85*13 2 Ивеко 12014424B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014424B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014424B, X13711, 40100503, 42538259, 12014424, 81965030229, 5000824292. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КПП 65*85*13 2 Ивеко 12014424B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.