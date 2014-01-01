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Сальник КПП 65*85*13,2 IVECO 12014424B Corteco артикул 12014424B CORTECO в Алматы

12014424B CORTECO Сальник КПП 65*85*13,2 IVECO 12014424B Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014424B
Наименование Сальник КПП 65*85*13,2 IVECO 12014424B Corteco
Внутренний диаметр 1(мм) 65
Наружный диаметр 1 [мм] 85
Высота 1 [мм] 13
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения левой кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник КПП 65*85*13 2 Ивеко 12014424B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014424B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12014424B, X13711, 40100503, 42538259, 12014424, 81965030229, 5000824292. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КПП 65*85*13 2 Ивеко 12014424B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник КПП 65*85*13,2 IVECO 12014424B Corteco производителя CORTECO с артикулом 12014424B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Популярные

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