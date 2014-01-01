Наружный диаметр 1 [мм] 90 Высота 1 [мм] 13 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения правое кручение

Запчасть Сальник Мерседес 65x90x15 к-вала передний представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014380B. У данной детали есть аналоги с номерами: 01016759, 0109975247, A3449977446, 20027937B, 812050440, 12014380, A0149971647. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.