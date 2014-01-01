Наружный диаметр 1 [мм] 188 Наружный диаметр 2 [мм] 192,5 Высота 1 [мм] 30 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник задней ступицы Вольво B12 168x188/192.5x30/32 внутренний представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014351B. У данной детали есть аналоги с номерами: 07085, 110604003530, 1200765, 12014351B, 12014437, 12014437B, 1591903. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник задней ступицы Вольво B12 168x188/192.5x30/32 внутренний, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.