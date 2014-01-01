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Сальник задней ступицы Volvo B12 168x188/192.5x30/32 внутренний артикул 12014351B CORTECO в Алматы

12014351B CORTECO Сальник задней ступицы Volvo B12 168x188/192.5x30/32 внутренний
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014351B
Наименование Сальник задней ступицы Volvo B12 168x188/192.5x30/32 внутренний
Сторона установки Задний мост
Внутренний диаметр 1(мм) 168
Наружный диаметр 1 [мм] 188
Наружный диаметр 2 [мм] 192,5
Высота 1 [мм] 30
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения переменное кручение
Запчасть сальник задней ступицы Вольво B12 168x188/192.5x30/32 внутренний представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014351B. У данной детали есть аналоги с номерами: 07085, 110604003530, 1200765, 12014351B, 12014437, 12014437B, 1591903. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник задней ступицы Вольво B12 168x188/192.5x30/32 внутренний, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник задней ступицы Volvo B12 168x188/192.5x30/32 внутренний производителя CORTECO с артикулом 12014351B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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