|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12014351B
|Наименование
|Сальник задней ступицы Volvo B12 168x188/192.5x30/32 внутренний
|Сторона установки
|Задний мост
|Внутренний диаметр 1(мм)
|168
|Наружный диаметр 1 [мм]
|188
|Наружный диаметр 2 [мм]
|192,5
|Высота 1 [мм]
|30
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Тип кручения
|переменное кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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