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Сальник 45х62х10 артикул 12014056B CORTECO в Алматы

12014056B CORTECO Сальник 45х62х10
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12014056B
Наименование Сальник 45х62х10
Внутренний диаметр 1(мм) 45
Наружный диаметр 1 [мм] 62
Высота 1 [мм] 10
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения правое кручение
Сторона установки передняя сторона
Если вы хотите купить сальник 45х62х10, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CORTECO с артикулом 12014056B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник 45х62х10 производителя CORTECO с артикулом 12014056B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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