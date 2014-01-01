Наружный диаметр 1 [мм] 114,33 Высота 1 [мм] 13 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения правое кручение

Запчасть кольцо уплотнительное хвостовика редуктора Вольво представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013988B. У данной детали есть аналоги с номерами: 11773, 12013988, 1204983, 15068100, 1524838, 210056, 424983. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное хвостовика редуктора Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.