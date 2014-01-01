|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12013893B
|Наименование
|Сальник коленвала задний 130x160x15 FPM 12013893B CORTECO
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Внутренний диаметр 1(мм)
|130
|Наружный диаметр 1 [мм]
|160
|Высота 1 [мм]
|15
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Тип кручения
|левой кручение
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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