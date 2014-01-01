Наружный диаметр 1 [мм] 160 Высота 1 [мм] 15 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения левой кручение Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник коленвала задний 130x160x15 FPM 12013893B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013893B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12013893B, 09895, 812501410, 110214, 369478, 587070, 15070100. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала задний 130x160x15 FPM 12013893B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.