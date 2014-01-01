menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Сальник коленвала задний 130x160x15 FPM 12013893B CORTECO артикул 12013893B CORTECO в Алматы

12013893B CORTECO Сальник коленвала задний 130x160x15 FPM 12013893B CORTECO
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12013893B
Наименование Сальник коленвала задний 130x160x15 FPM 12013893B CORTECO
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 130
Наружный диаметр 1 [мм] 160
Высота 1 [мм] 15
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения левой кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник коленвала задний 130x160x15 FPM 12013893B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013893B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12013893B, 09895, 812501410, 110214, 369478, 587070, 15070100. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала задний 130x160x15 FPM 12013893B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

ELRING 527823

Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; Уплотнительное кольцо

BOSCH 2410283010

Прокладка

KOLBENSCHMIDT 800055410000

Комплект поршневых колец

CORTECO 12020777B

Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач

CORTECO 12014830B

Уплотняющее кольцо, распределительный вал
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала задний 130x160x15 FPM 12013893B CORTECO производителя CORTECO с артикулом 12013893B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0