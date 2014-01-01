Высота 1 [мм] 12 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения левой кручение Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник VOL 80x110x12 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013871B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12013871, 1208448, 235055, 813514100, 88170332, 948448. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник VOL 80x110x12, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.