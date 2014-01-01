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Сальник VOL110х140х12/19 артикул 12013870B CORTECO в Алматы

12013870B CORTECO Сальник VOL110х140х12/19
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12013870B
Наименование Сальник VOL110х140х12/19
Внутренний диаметр 1(мм) 110
Наружный диаметр 1 [мм] 140
Высота 1 [мм] 12
Высота 2 [мм] 21
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения переменное кручение

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник VOL110х140х12/19 производителя CORTECO с артикулом 12013870B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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