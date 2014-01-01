Производитель / Поставщик CORTECO № Производителя 12013864 Наименование Сальник КПП VL R50/51/52/52B первичного вала@

Запчасть сальник КПП VL R50/51/52/52B первичного вала@ представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013864. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник КПП VL R50/51/52/52B первичного вала@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.