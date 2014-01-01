Наружный диаметр 1 [мм] 150 Высота 1 [мм] 13 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения левой кручение Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник коленвала задний Вольво представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013863B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12013863B, 031282, 477119, 210068, 518360, 518361, 11774. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала задний Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.