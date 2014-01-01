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Сальник вторичного вала КПП 78х100х10 Даф Ман Ивеко Рено артикул 12013860B CORTECO в Алматы

12013860B CORTECO Сальник вторичного вала КПП 78х100х10 Даф Ман Ивеко Рено
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12013860B
Наименование Сальник вторичного вала КПП 78х100х10 Даф Ман Ивеко Рено
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 78
Наружный диаметр 1 [мм] 100
Высота 1 [мм] 10
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения левой кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
для оригинального номера 7910004826, 7910008483, 51414
Если вы хотите купить сальник вторичного вала КПП 78х100х10 Даф Ман Ивеко Рено, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013860B. У данной детали есть аналоги с номерами: 034347, 12013860, 1456286, 35510270, 40100490, 5001836249, 7701348943. Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя CORTECO.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник вторичного вала КПП 78х100х10 Даф Ман Ивеко Рено производителя CORTECO с артикулом 12013860B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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