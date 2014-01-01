|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12013860B
|Наименование
|Сальник вторичного вала КПП 78х100х10 Даф Ман Ивеко Рено
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Внутренний диаметр 1(мм)
|78
|Наружный диаметр 1 [мм]
|100
|Высота 1 [мм]
|10
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Тип кручения
|левой кручение
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|для оригинального номера
|7910004826, 7910008483, 51414
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник вторичного вала КПП 78х100х10 Даф Ман Ивеко Рено производителя CORTECO с артикулом 12013860B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита