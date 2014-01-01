Наружный диаметр 1 [мм] 100 Высота 1 [мм] 10 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения левой кручение Защита от пыли с пылезащитным краем для оригинального номера 7910004826, 7910008483, 51414

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