Высота 1 [мм] 10 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения левой кручение Сторона установки со стороны коробки передач

Запчасть сальник хвостовика КПП 85*105*10 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013757B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12013757B, 810696, 0750111004, 13757, 95531254, A0750111004, 2720. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика КПП 85*105*10 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.