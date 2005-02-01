|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12013757B
|Наименование
|Сальник хвостовика КПП 85*105*10
|Внутренний диаметр 1(мм)
|85
|Наружный диаметр 1 [мм]
|105
|Высота 1 [мм]
|10
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Тип кручения
|левой кручение
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
COROLLA / ALLEX (_E12_)
1.8 VVTL-i TS (ZZE123_)
2005.02 - 2007.02
TOYOTA
COROLLA / ALLEX (_E12_)
1.8 VVTL-i TS (ZZE123_)
2005.02 - 2007.02
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