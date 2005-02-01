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Сальник хвостовика КПП 85*105*10 артикул 12013757B CORTECO в Алматы

12013757B CORTECO Сальник хвостовика КПП 85*105*10
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12013757B
Наименование Сальник хвостовика КПП 85*105*10
Внутренний диаметр 1(мм) 85
Наружный диаметр 1 [мм] 105
Высота 1 [мм] 10
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения левой кручение
Сторона установки со стороны коробки передач
Запчасть сальник хвостовика КПП 85*105*10 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013757B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12013757B, 810696, 0750111004, 13757, 95531254, A0750111004, 2720. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика КПП 85*105*10 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA COROLLA / ALLEX (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 2005.02 - 2007.02
TOYOTA COROLLA / ALLEX (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 2005.02 - 2007.02

Если хотите купить Сальник хвостовика КПП 85*105*10 производителя CORTECO с артикулом 12013757B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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