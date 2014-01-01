Высота 1 [мм] 10 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения левой кручение

Запчасть сальник КПП 100x120x10 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013550B. У данной детали есть аналоги с номерами: 052530, 0696391, 0734310131, 5000805680, 81965020456. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник КПП 100x120x10, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.