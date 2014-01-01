Наружный диаметр 2 [мм] 74 Высота 1 [мм] 7,5 Высота 2 [мм] 11 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

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