|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12013506B
|Наименование
|Сальник 54x70/74x7.5 шкворня SCANIA-3
|Внутренний диаметр 1(мм)
|54,1
|Наружный диаметр 1 [мм]
|70
|Наружный диаметр 2 [мм]
|74
|Высота 1 [мм]
|7,5
|Высота 2 [мм]
|11
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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