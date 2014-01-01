|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12013388B
|Наименование
|Сальник DAF 85x110x12/16mm
|Внутренний диаметр 1(мм)
|85
|Наружный диаметр 1 [мм]
|110
|Высота 1 [мм]
|13
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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