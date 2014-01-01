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Сальник DAF 85x110x12/16mm артикул 12013388B CORTECO в Алматы

12013388B CORTECO Сальник DAF 85x110x12/16mm
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12013388B
Наименование Сальник DAF 85x110x12/16mm
Внутренний диаметр 1(мм) 85
Наружный диаметр 1 [мм] 110
Высота 1 [мм] 13
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Сторона установки передний мост
Запчасть сальник Даф 85x110x12 16mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013388B. У данной детали есть аналоги с номерами: 0024472688, 0948341104, 0948351104, 13388, 265022, 300896, 40000830. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник Даф 85x110x12 16mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник DAF 85x110x12/16mm производителя CORTECO с артикулом 12013388B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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