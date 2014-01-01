Высота 1 [мм] 13 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Сторона установки передний мост

Запчасть сальник Даф 85x110x12 16mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013388B. У данной детали есть аналоги с номерами: 0024472688, 0948341104, 0948351104, 13388, 265022, 300896, 40000830. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник Даф 85x110x12 16mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.