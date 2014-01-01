Наружный диаметр 1 [мм] 100 Высота 1 [мм] 10 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения левой кручение Защита от пыли с пылезащитным краем для оригинального номера 051450

Запчасть Сальник VOL 80x100x10mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013361B. У данной детали есть аналоги с номерами: 232202, 587966, 88530284, 12013361, 813513800, TOSK10, 267269. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.