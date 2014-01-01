Высота 1 [мм] 10 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения правое кручение Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник вала первичного КПП 64.9x90x10 FPM RD DC+ R/SR1400/1900 12013360B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013360B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12013360B, 232201, 587958, 88530283, 12013360, 1207268, 267268. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала первичного КПП 64.9x90x10 FPM RD DC+ R/SR1400/1900 12013360B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.