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Сальник вала первичного КПП 64.9x90x10 FPM RD DC+ R/SR1400/1900 12013360B артикул 12013360B CORTECO в Алматы

12013360B CORTECO Сальник вала первичного КПП 64.9x90x10 FPM RD DC+ R/SR1400/1900 12013360B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12013360B
Наименование Сальник вала первичного КПП 64.9x90x10 FPM RD DC+ R/SR1400/1900 12013360B
Внутренний диаметр 1(мм) 64,9
Наружный диаметр 1 [мм] 90
Высота 1 [мм] 10
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения правое кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник вала первичного КПП 64.9x90x10 FPM RD DC+ R/SR1400/1900 12013360B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013360B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12013360B, 232201, 587958, 88530283, 12013360, 1207268, 267268. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала первичного КПП 64.9x90x10 FPM RD DC+ R/SR1400/1900 12013360B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник вала первичного КПП 64.9x90x10 FPM RD DC+ R/SR1400/1900 12013360B производителя CORTECO с артикулом 12013360B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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