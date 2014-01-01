Наружный диаметр 1 [мм] 167 Высота 1 [мм] 13 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник ступицы БПВ 145*167*13 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12013359B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12013359B, 16639010, 0256644657, 817260, 08137, 145167TG, GR147. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы БПВ 145*167*13 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.