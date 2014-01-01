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/ Corteco 12013127B Сальник ступицы Вольво ФШ 12 до 98 г 77x98.4/103x6.3/19.3 мм на задний мост внешний

Сальник ступицы Вольво ФШ 12 до 98 г 77x98.4/103x6.3/19.3 мм на задний мост внешний артикул 12013127B CORTECO в Алматы

Производитель / Поставщик CORTECO № Производителя 12013127B Наименование Сальник ступицы Вольво ФШ 12 до 98 г 77x98.4/103x6.3/19.3 мм на задний мост внешний Внутренний диаметр 1(мм) 77 Наружный диаметр 1 [мм] 98,4 Наружный диаметр 2 [мм] 103 Высота 1 [мм] 6,3 Высота 2 [мм] 19,3 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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