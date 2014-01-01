|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12013127B
|Наименование
|Сальник ступицы Вольво ФШ 12 до 98 г 77x98.4/103x6.3/19.3 мм на задний мост внешний
|Внутренний диаметр 1(мм)
|77
|Наружный диаметр 1 [мм]
|98,4
|Наружный диаметр 2 [мм]
|103
|Высота 1 [мм]
|6,3
|Высота 2 [мм]
|19,3
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник ступицы Вольво ФШ 12 до 98 г 77x98.4/103x6.3/19.3 мм на задний мост внешний производителя CORTECO с артикулом 12013127B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита