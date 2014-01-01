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Сальник привода ТНВД 35*47*7 35X47X7 FPM DC+ WD артикул 12012713B CORTECO в Алматы

12012713B CORTECO Сальник привода ТНВД 35*47*7 35X47X7 FPM DC+ WD
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12012713B
Наименование Сальник привода ТНВД 35*47*7 35X47X7 FPM DC+ WD
Внутренний диаметр 1(мм) 35
Наружный диаметр 1 [мм] 47
Высота 1 [мм] 7
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения переменное кручение
Запчасть сальник привода ТНВД 35*47*7 35X47X7 FPM DC+ WD представлена по производителю CORTECO с артикулом 12012713B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12012713B, 01012806B, 1308855, 420263, 810104, 81965030317, 2751. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник привода ТНВД 35*47*7 35X47X7 FPM DC+ WD на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник привода ТНВД 35*47*7 35X47X7 FPM DC+ WD производителя CORTECO с артикулом 12012713B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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