Высота 1 [мм] 7 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник привода ТНВД 35*47*7 35X47X7 FPM DC+ WD представлена по производителю CORTECO с артикулом 12012713B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12012713B, 01012806B, 1308855, 420263, 810104, 81965030317, 2751. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник привода ТНВД 35*47*7 35X47X7 FPM DC+ WD на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.