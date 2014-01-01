|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12012713B
|Наименование
|Сальник привода ТНВД 35*47*7 35X47X7 FPM DC+ WD
|Внутренний диаметр 1(мм)
|35
|Наружный диаметр 1 [мм]
|47
|Высота 1 [мм]
|7
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Тип кручения
|переменное кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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