Высота 1 [мм] 8 Высота 2 [мм] 8,5 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник 28x40x8x8.5 БНК DC+ 12012574B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12012574B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12012574B, 01020082B, 12011129B, 420170, 237744, 810519, 0119977246. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 28x40x8x8.5 БНК DC+ 12012574B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.