|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12012574B
|Наименование
|Сальник 28x40x8x8.5 БНК DC+, 12012574B
|Внутренний диаметр 1(мм)
|28
|Наружный диаметр 1 [мм]
|40
|Высота 1 [мм]
|8
|Высота 2 [мм]
|8,5
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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