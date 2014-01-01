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Сальник хвостовика редуктора 85x105x13 MAN/MB/RVI/SCANIA артикул 12012549B CORTECO в Алматы

12012549B CORTECO Сальник хвостовика редуктора 85x105x13 MAN/MB/RVI/SCANIA
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12012549B
Наименование Сальник хвостовика редуктора 85x105x13 MAN/MB/RVI/SCANIA
Внутренний диаметр 1(мм) 85
Наружный диаметр 1 [мм] 105
Высота 1 [мм] 13
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения переменное кручение
Сторона установки Ведущий мост
Запчасть сальник хвостовика редуктора 85x105x13 МАН Мерседес Рено/Скания представлена по производителю CORTECO с артикулом 12012549B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12012549B, 010222, 0109973646, 0099971246, 0179972947, 81965020243, 06562890032. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика редуктора 85x105x13 МАН Мерседес Рено/Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник хвостовика редуктора 85x105x13 MAN/MB/RVI/SCANIA производителя CORTECO с артикулом 12012549B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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