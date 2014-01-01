|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12012549B
|Наименование
|Сальник хвостовика редуктора 85x105x13 MAN/MB/RVI/SCANIA
|Внутренний диаметр 1(мм)
|85
|Наружный диаметр 1 [мм]
|105
|Высота 1 [мм]
|13
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Тип кручения
|переменное кручение
|Сторона установки
|Ведущий мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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