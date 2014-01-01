Высота 1 [мм] 13 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения переменное кручение Сторона установки Ведущий мост

Запчасть сальник хвостовика редуктора 85x105x13 МАН Мерседес Рено/Скания представлена по производителю CORTECO с артикулом 12012549B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12012549B, 010222, 0109973646, 0099971246, 0179972947, 81965020243, 06562890032. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика редуктора 85x105x13 МАН Мерседес Рено/Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.